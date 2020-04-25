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Вулвз обыграл Ливерпуль в финале и стал чемпионом ePremier League Invitational

Англия
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Диогу Жота принес "волкам" победу в турнире АПЛ по FIFA 20

Вулвз обыграл Ливерпуль в финале и стал чемпионом ePremier League Invitational
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Сегодня прошли заключительные матчи ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

  • В первом полуфинале "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" 3:2. За "красных" играл правый защитник Трент Александ-Арнольд, а "горожан" представлял вингер Рахим Стерлинг.
  • В втором матче 1/2 - "Вулверхэмптон" разгромил "Бернли" 4:1. Нападающий Диогу Жота обыграл форварда Дуайта Макнила.
  • В финальном поединке "Вулвз" победил "Ливерпуль" 2:1. Таким образом 23-летний португалец Диогу Жота привел "волков" к победе в ePremier League Invitational.

Вашему вниманию полная турнирная сетка соревнования

Вулвз обыграл Ливерпуль в финале и стал чемпионом ePremier League Invitational - изображение 1

Запись полуфиналов и финала ePremier League Invitational

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль Бернли
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