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Вулвз обыграл Ливерпуль в финале и стал чемпионом ePremier League Invitational
Диогу Жота принес "волкам" победу в турнире АПЛ по FIFA 20
Сегодня прошли заключительные матчи ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
- В первом полуфинале "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" 3:2. За "красных" играл правый защитник Трент Александ-Арнольд, а "горожан" представлял вингер Рахим Стерлинг.
- В втором матче 1/2 - "Вулверхэмптон" разгромил "Бернли" 4:1. Нападающий Диогу Жота обыграл форварда Дуайта Макнила.
- В финальном поединке "Вулвз" победил "Ливерпуль" 2:1. Таким образом 23-летний португалец Диогу Жота привел "волков" к победе в ePremier League Invitational.
Вашему вниманию полная турнирная сетка соревнования
Запись полуфиналов и финала ePremier League Invitational
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