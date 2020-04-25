Милнер: Если бы о победе Сити в 2012-м сняли кино, вы бы сказали: "Такого никогда не случится"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер вспомнил победу "Манчестер Сити" в чемионате Англии в 2012-м году.

"Восхитительно. Было много трансферов, и вот эта привлекательность перехода в "Ман Сити" должна была стать частью успеха будущего поколения.

Победа в Кубке Англии в предыдущем сезоне вселила в нас уверенность, что мы сможем выиграть титул.

Если бы кто-то снял фильм с таким концом, вы бы вышли и сказали: "Чушь, такого никогда не случится". Это было невероятно. Подобная победа в чемпионате запомнится надолго", – поделился Джеймс Милнер.