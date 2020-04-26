  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Галлас: Накладывал в штаны, когда играл против Дрогба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галлас: Накладывал в штаны, когда играл против Дрогба

Англия
(1 голосов)

Француз рассказал о противостоянии с Дидье

Галлас: Накладывал в штаны, когда играл против Дрогба
Новина українською

Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас рассказал о противостоянии с Дидье Дрогба.

"Для меня было привычно видеть его на тренировках, но вы знаете, как это бывает: ты никогда не выкладываешься на 100 процентов на тренировочном поле.

Поэтому я никогда толком не понимал, почему Филипп Сендерос просто терялся в каждом матче, когда играл против Дидье. Но когда мне самому довелось сыграть против него в Премьер-Лиге за "Арсенал", вот тогда я понял.

У него было что-то такое... Какая-то мощь, которую я никогда не чувствовал в качестве его партнера по команде. Какая-то аура, которой я никогда не видел прежде. Сталкиваясь с этим, ты просто накладывал в штаны. Ты содрогался от того, насколько устрашающим он был", — цитирует Галласа The Athletic.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дидье Дрогба Арсенал (Лондон) Вильям Галлас Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...