Галлас: Накладывал в штаны, когда играл против Дрогба

Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас рассказал о противостоянии с Дидье Дрогба.

"Для меня было привычно видеть его на тренировках, но вы знаете, как это бывает: ты никогда не выкладываешься на 100 процентов на тренировочном поле.

Поэтому я никогда толком не понимал, почему Филипп Сендерос просто терялся в каждом матче, когда играл против Дидье. Но когда мне самому довелось сыграть против него в Премьер-Лиге за "Арсенал", вот тогда я понял.

У него было что-то такое... Какая-то мощь, которую я никогда не чувствовал в качестве его партнера по команде. Какая-то аура, которой я никогда не видел прежде. Сталкиваясь с этим, ты просто накладывал в штаны. Ты содрогался от того, насколько устрашающим он был", — цитирует Галласа The Athletic.