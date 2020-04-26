Де Хеа надеется, что будет еще долго играть за Ман Юнайтед

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа рассказал, что хотел бы еще много лет провести в футболке "красных дьяволов".

"Да, я становлюсь старше. Просто быть частью этого клуба – нечто потрясающее.

Представьте, уже 10 лет. Это как сон. Здорово играть за этот клуб, поэтому я надеюсь, что буду здесь еще много лет", – рассказал Де Хеа.