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Де Хеа надеется, что будет еще долго играть за Ман Юнайтед
Испанец доволен быть частью "МЮ"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа рассказал, что хотел бы еще много лет провести в футболке "красных дьяволов".
"Да, я становлюсь старше. Просто быть частью этого клуба – нечто потрясающее.
Представьте, уже 10 лет. Это как сон. Здорово играть за этот клуб, поэтому я надеюсь, что буду здесь еще много лет", – рассказал Де Хеа.
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Источник:Manchester Erevening News
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.04.2020 в 19:37
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