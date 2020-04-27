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Уго Льорис: Из-за СМИ мнение о Моуриньо может быть предвзятым. Но Жозе - великий
Вратарь "шпор" высказался насчет наставника "Тоттенхэма"
Французский голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис поделился мыслями насчет работы под руководством Жозе Моуриньо.
"Жозе Моуриньо - великий. Настоящая личность. Из-за СМИ мнение о нем может быть предвзятым, но когда ты общаешься с Моуринью на тренировках на ежедневной основе... Это привилегия.
Он работал с отличными командами, с отличными игроками. У него много опыта и трофеев. У Моуринью многому можно научиться", – рассказал Уго Льорис.
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Источник:Eurosport
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