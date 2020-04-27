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Не Ван Дейк. Клопп рассказал о своем лучшем трансфере за время работы в Ливерпуле
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал самый удачный трансфер за время работы в клубе, цитирует немца Mirror. Отметим, что за время работы Клоппа в Англии, "красные" подписали таких футболистов, как Вирджил Ван Дейк, Мохамед Салах и Алиссон Бекер.
"Это Трент Александер-Арнольд. Нам даже не пришлось покупать его, мой ассистент Пеп Линдерс привел нового игрока и сказал: "В молодежке этот парень играл опорного хавбека. Он может выйти в защите, на правом или левом фланге".
"Мы взяли его в основу, но была проблема: физические кондиции. Такое бывает, ведь он еще совсем молод и нестабилен. Но мы сразу увидели, что в плане футбольных навыков вопросов быть не может. Пришлось поработать над его формой, конечно же, Трент сам много трудился".
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