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Не Ван Дейк. Клопп рассказал о своем лучшем трансфере за время работы в Ливерпуле

Англия
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Не Ван Дейк. Клопп рассказал о своем лучшем трансфере за время работы в Ливерпуле
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал самый удачный трансфер за время работы в клубе, цитирует немца Mirror. Отметим, что за время работы Клоппа в Англии, "красные" подписали таких футболистов, как Вирджил Ван Дейк, Мохамед Салах и Алиссон Бекер.

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"Это Трент Александер-Арнольд. Нам даже не пришлось покупать его, мой ассистент Пеп Линдерс привел нового игрока и сказал: "В молодежке этот парень играл опорного хавбека. Он может выйти в защите, на правом или левом фланге".

"Мы взяли его в основу, но была проблема: физические кондиции. Такое бывает, ведь он еще совсем молод и нестабилен. Но мы сразу увидели, что в плане футбольных навыков вопросов быть не может. Пришлось поработать над его формой, конечно же, Трент сам много трудился".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Пеп Линдерс
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Источник:
Mirror

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