The Athletic: Де Брюйне – лучший игрок сезона в АПЛ. Также объявлены лучший молодой игрок и гол кампании

Авторитетное издание The Athletic назвало лучших игроков сезона 2019/20 в Английской Премьер-лиге, а также составило символическую сборную турнира. Лучшим признан бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Он обогнал игроков "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, Вирджила Ван Дейка, Садио Мане и Джордана Хендерсона, а также форварда "Лестера" Джейми Варди.

Символическая сборная АПЛ по версии издания выглядит так: Алисон Беккер – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Робертсон ("Ливерпуль"), Сеюнджю ("Лестер") – Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Грилиш ("Астон Вилла"), Хендерсон – Мане, Салах ("Ливерпуль"), Варди ("Лестер").

Лучший молодой игрок сезона – Трент Александер-Арнольд. Англичанин обошел Тэмми Абрахама, Джека Грилиша, Джеймса Мэддисона и Маркуса Рашфорда. Лучший гол по версии издания забил хавбек "Тоттенхэма" Сон Хин Мин – в ворота "Бернли". Веский повод пересмотреть соло игрока "шпор":

