Первые в АПЛ. Сегодня Арсенал возобновляет тренировки на базе

"Канониры" открывают свою тренировочную базу и команда Микеля Артеты с понедельника, 27 апреля, начинает готовиться к возобновлению сезона. Но со строгими правилами дистанцирования, сообщает Goal.com.

Прошло почти семь недель с тех пор, как игрок "Арсенала" последний раз ступил на тренировочные площадки своей базы. Во вторник, 10 марта, лондонцы тренировались и готовились к матчу, на следующий день они должны были сыграть в гостях с "Манчестер Сити" в Премьер-лиге. Затем вечером было объявлено, что матч отложен из-за того, что несколько игроков "Арсенала" ранее контактировали с владельцем "Олимпиакоса" Эвангелосом Маринакисом, который сообщил, что заболел коронавирусом. Ранее его команда обыграла "Арсенал" в Лиге Европы на стадионе "Эмирейтс".

Игроки "Арсенала" получили два выходных. А уже в четверг, перед тем, как они планировали вернуться к тренировкам, было объявлено, что главный тренер Микель Артета также сдал положительный результат на Covid-19. Именно это объявление привело "Арсенал" и весь английский футбол к полной изоляции. С тех пор лондонская база "канониров" оставалась закрытой. И вот в этот понедельник, наконец-то, двери открываются для игроков первой команды "Арсенала". Хотя и с очень строгими правилами использования тренировочного комплекса.

Официальный представитель "Арсенала" заявил в субботу: "На следующей неделе игрокам будет разрешен доступ к нашим тренировочным площадкам. Доступ будет ограничен, тщательно контролироваться для групп в пять человек".

Итак, как именно будет работать база "Лондон Колни" в ближайшие недели и почему "Арсенал" принял это решение, в то время как все другие клубы Премьер-лиги все еще говорят своим игрокам оставаться дома?

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Простой факт заключается в том, что игроки сами просили дать им возможность вернуться на базу. Клуб из Лондона посчитал, что это безопасно. Только пять игроков могут быть допущены во весь тренировочный комплекс одновременно, и им всем были направлены строгие инструкции и график тренировок.

В лондонском "Колни" есть 10 тренировочных площадок, поэтому не будет никаких проблем с точки зрения пространства или социального дистанцирования. Они прибудут в своем тренировочном снаряжении, пройдут с автостоянки прямо на выделенное для них тренировочное поле, а затем вернутся к своим машинам и поедут домой, как только закончится их время. Здания на территории пока не будут открываться вообще.

Во время тренировок с игроками будет и небольшое количество медиков и тренеров по фитнесу. Тренеры по фитнесу будут в пределах досягаемости игроков, чтобы при необходимости они могли помочь с заранее запланированной программой. Каждый игрок будет иметь свой собственный набор футбольных мячей, которые могут использовать только они.

План "Лондонского Колни" - это безопасный план, над которым "Арсенал" работал в течение последних недель, и большинство членов команды лично работали над его созданием. Дома футболисты использовали велотренажеры, беговые дорожки и гири, чтобы оставаться в форме, но у некоторых из них возникали проблемы, когда они выходили из дома, чтобы попытаться совершить пробежку по району. Фанаты постоянно пытались помешать им, просили автографы и сделать селфи, несмотря на существующие правила социального дистанцирования.

Таким образом, "Арсенал" считает, что планы, которые они разработали, гарантируют, что их игроки смогут выполнять свою работу должным образом, что они придержатся правил и всех необходимых мер предосторожности. Команда Микеля Артеты будет работать в безопасности и в контролируемой зоне.

Некоторые из игроков нарушали правила социального дистанцирования в конце прошлой недели, Александру Ляказету, Дэвиду Луизу, Николя Пепе и Граниту Джака приходилось напоминать об их обязанностях после того, как их ловили СМИ. Однако в клубе считают, что частичное открытие базы в дальнейшем поможет избежать подобных инцидентов. Руководство клуба лишь подчеркивало необходимость предоставления игрокам возможности тренироваться, тем более, если они сами хотят это делать.

План, представленный лондонцам, является добровольным, поэтому игрокам не нужно появляться в отведенные им временные интервалы, если они предпочитают работать дома. Но "Арсенал" ожидает, что большая часть команды воспользуется шансом, когда разработан подробный график посещения базы.

По материалам Goal.com.