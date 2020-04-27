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Хаби Алонсо может стать помощником Гвардиолы

Англия
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Сейчас он работает тренером второй команды Реал Сосьедад

Хаби Алонсо может стать помощником Гвардиолы
Новина українською

Хаби Алонсо может стать ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.

38-летний Алонсо с июля прошлого года работает тренером второй команды "Реала Сосьедад". До этого он возглавлял молодежную команду "Реала".

Среди конкурентов баска тренер клубной академии "Сити" Родолфо Борелло и экс-помощник Гвардиолы Доменек Торрен. Однако фаворитом на должность считается именно Алонсо. По информации источника, уже связывался с ним, чтобы обсудить условия сотрудничества.

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В статье: Хосеп Гвардиола Хаби Алонсо Манчестер Сити
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