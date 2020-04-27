Хаби Алонсо может стать помощником Гвардиолы

Хаби Алонсо может стать ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.

38-летний Алонсо с июля прошлого года работает тренером второй команды "Реала Сосьедад". До этого он возглавлял молодежную команду "Реала".

Среди конкурентов баска тренер клубной академии "Сити" Родолфо Борелло и экс-помощник Гвардиолы Доменек Торрен. Однако фаворитом на должность считается именно Алонсо. По информации источника, уже связывался с ним, чтобы обсудить условия сотрудничества.