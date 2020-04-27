Англия
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Челси интересуется Хаверцом
Игрок может продолжить карьеру в АПЛ
Полузащитник "Байера" Кай Хаверц попал на радары еще одного представителя АПЛ.
По информации The Athletic, "Челси" следит за 20-летним хавбеком леверкузенцев. Также к игроку проявляют интерес "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
В текущем сезоне Хаверц провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.
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