Падение ценой в чемпионство. Шесть лет назад Джеррард подскользнулся, а Ливерпуль упустил титул

Капитан "Ливерпуля" Стив Джеррард прежде всего известен тем, что ему так и не покорилось золото АПЛ. Он выиграл все с родным клубом, но золотые медали английского чемпионата он так и не примерял.

Реальный шанс у него был в 2014-м году, но за три тура до конца трофей был упущен. "Красные" на своем поле принимали "Челси", который возглавлял Моуриньо. В конце первого тайма Стивен, в безобидной ситуации, подскользнулся, "подарил" мяч Демба Ба, который открыл счет в игре.

Подопечные Роджерса проиграли 0:2, отдали первую строчку "Манчестер Сити", а сами расположились на второй строке.

Отметим, что с большой долью вероятности, в этом году "Ливерпуль" все таки выиграет АПЛ. Но уже без Джеррарда в составе.