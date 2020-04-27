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Падение ценой в чемпионство. Шесть лет назад Джеррард подскользнулся, а Ливерпуль упустил титул

Англия
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История, которую знает весь мир

Падение ценой в чемпионство. Шесть лет назад Джеррард подскользнулся, а Ливерпуль упустил титул
UA-Футбол
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Капитан "Ливерпуля" Стив Джеррард прежде всего известен тем, что ему так и не покорилось золото АПЛ. Он выиграл все с родным клубом, но золотые медали английского чемпионата он так и не примерял.

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Реальный шанс у него был в 2014-м году, но за три тура до конца трофей был упущен. "Красные" на своем поле принимали "Челси", который возглавлял Моуриньо. В конце первого тайма Стивен, в безобидной ситуации, подскользнулся, "подарил" мяч Демба Ба, который открыл счет в игре.

Подопечные Роджерса проиграли 0:2, отдали первую строчку "Манчестер Сити", а сами расположились на второй строке.

Отметим, что с большой долью вероятности, в этом году "Ливерпуль" все таки выиграет АПЛ. Но уже без Джеррарда в составе.

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В статье: Стивен Джеррард Демба Ба Челси (Лондон) Ливерпуль
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