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Месси и Криштиану проигнорированы: Моуриньо назвал лучшего футболиста в истории

Англия
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С ним он пересекался в Испании

Месси и Криштиану проигнорированы: Моуриньо назвал лучшего футболиста в истории
UA-Футбол
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Португальский наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории.

"Роналдо, настоящий феномен. Конечно, Месси и Роналду (Криштиану) гораздо дольше находятся на вершине. Но никогда не было такого талантливого футболиста, как бразилец.

Еще когда я был в "Барселоне" я понял, что это лучший футболист из всех. Травмы убили его карьеру, которая могла быть еще более невероятной", - приводит слова "особенного" AS.

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Нужно отметить, что "зубастик" пересекался с португальцем в "Барселоне", когда тот был ассистентом Бобби Робсона.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Роналдо
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