Месси и Криштиану проигнорированы: Моуриньо назвал лучшего футболиста в истории

Португальский наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории.

"Роналдо, настоящий феномен. Конечно, Месси и Роналду (Криштиану) гораздо дольше находятся на вершине. Но никогда не было такого талантливого футболиста, как бразилец.

Еще когда я был в "Барселоне" я понял, что это лучший футболист из всех. Травмы убили его карьеру, которая могла быть еще более невероятной", - приводит слова "особенного" AS.

Нужно отметить, что "зубастик" пересекался с португальцем в "Барселоне", когда тот был ассистентом Бобби Робсона.