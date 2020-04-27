Джеррард, Суарес и Дзола попали в символическую сборную игроков, которые не выигрывали в АПЛ

Авторитетный портал ESPN составил сборную футболистов АПЛ, которые никогда не побеждали в этом турнире.

Больше других в команде экс-игроков "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Также, целых четыре футболиста еще имеют шанс завоевать золотые медали, так как не закончили карьеру. Целиком команда выглядит следующим образом:

Брэд Фридель - Роб Джонс, Джейми Каррагер, Марсель Десайи, Стюарт Пирс - Стивен Джеррард, Хаби Алонсо, Джанфранко Дзола - Гарет Бэйл, Луис Суарес, Гарри Кейн

Ранее сегодня мы вспоминали, как шесть лет назад, из-за Стивена Джеррарда, "Ливерпуль" лишился чемпионства.