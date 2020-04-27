  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Джеррард, Суарес и Дзола попали в символическую сборную игроков, которые не выигрывали в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеррард, Суарес и Дзола попали в символическую сборную игроков, которые не выигрывали в АПЛ

Англия
(1 голосов)

У некоторых еще есть шанс это сделать

Джеррард, Суарес и Дзола попали в символическую сборную игроков, которые не выигрывали в АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный портал ESPN составил сборную футболистов АПЛ, которые никогда не побеждали в этом турнире.

Читайте такжеТОП-10 самых скандальных трансферов в истории. Фигу, Тевес, Ван Перси, Кройфф - все тут

Больше других в команде экс-игроков "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Также, целых четыре футболиста еще имеют шанс завоевать золотые медали, так как не закончили карьеру. Целиком команда выглядит следующим образом:

Брэд Фридель - Роб Джонс, Джейми Каррагер, Марсель Десайи, Стюарт Пирс - Стивен Джеррард, Хаби Алонсо, Джанфранко Дзола - Гарет Бэйл, Луис Суарес, Гарри Кейн

Джеррард, Суарес и Дзола попали в символическую сборную игроков, которые не выигрывали в АПЛ - изображение 1

Ранее сегодня мы вспоминали, как шесть лет назад, из-за Стивена Джеррарда, "Ливерпуль" лишился чемпионства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стюарт Пирс Хаби Алонсо Гарет Бэйл Стивен Джеррард Луис Суарес Джанфранко Дзола Брэд Фридель Джейми Каррагер Гарри Кейн Марсель Десайи Роб Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...