Разбогатевший Ньюкасл готов платить Кулибали 12 миллионов в год

В ближайшее время должна состоятся сделка по покупке "Ньюкасла". Крайне вероятно, что у "сорок" появится большая сумма на трансферы.

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По данным Le10sport, они попытаются перехватить Калиду Кулибали. Сенегальский защитник уже давно пользуется интересом у многих серьезных команд.

В новом клубе Кулибали может получать порядка 12 миллионов евро в год. Сам трансфер, в перспективе, обойдется "сорокам" в 80 миллионов евро.

Напомним, что "ПСЖ" - главный претендент на Калиду.