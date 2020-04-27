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Разбогатевший Ньюкасл готов платить Кулибали 12 миллионов в год
Заявка на Dream Team
В ближайшее время должна состоятся сделка по покупке "Ньюкасла". Крайне вероятно, что у "сорок" появится большая сумма на трансферы.
По данным Le10sport, они попытаются перехватить Калиду Кулибали. Сенегальский защитник уже давно пользуется интересом у многих серьезных команд.
В новом клубе Кулибали может получать порядка 12 миллионов евро в год. Сам трансфер, в перспективе, обойдется "сорокам" в 80 миллионов евро.
Напомним, что "ПСЖ" - главный претендент на Калиду.
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