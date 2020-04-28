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"Ярмоленко точно захочет вернуться на базу". Вест Хэм собирается возобновить тренировки, но с ограничениями

Англия
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Андрей и компания будут возвращать свои оптимальные физические кондиции

"Ярмоленко точно захочет вернуться на базу". Вест Хэм собирается возобновить тренировки, но с ограничениями
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"Молотобойцам" разрешили вернуться на свою тренировочную базу "Раш Грин". Как сообщает Football London, они сделают это на фоне множества ограничений.

По информации источника, "Вест Хэм" позволит футболистам возобновить тренировочные сессии после 6 недель в домашних условиях. Интересно, что тренировки будут проходить в режиме "по одному" – каждый футболист команды сможет выйти на пробежку вокруг базы. Доступ к самому зданию комплекса – отсутствует.

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Каждый игрок коллектива будет приезжать в определенное время (интервал между тренировками исполнителей составит 1 час), вместе со своим снаряжением, которое выдал клуб. Уезжать – тоже в одиночку. Конечно же, социальное дистанцирование в 2 метра между тренером и исполнителем будет соблюдаться.

Источник отмечает, что такие футболисты, как Фелипе Андерсон, Андрей Ярмоленко и Себастьян Аллер, которые арендуют квартиры в Лондоне и не имеют рядом со своим жильем "зеленых зон", "точно захотят вновь воспользоваться удобствами "Раш Грин".

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон) коронавирус карантин
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Источник:
Football London

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