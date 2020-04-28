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"Ярмоленко точно захочет вернуться на базу". Вест Хэм собирается возобновить тренировки, но с ограничениями
Андрей и компания будут возвращать свои оптимальные физические кондиции
"Молотобойцам" разрешили вернуться на свою тренировочную базу "Раш Грин". Как сообщает Football London, они сделают это на фоне множества ограничений.
По информации источника, "Вест Хэм" позволит футболистам возобновить тренировочные сессии после 6 недель в домашних условиях. Интересно, что тренировки будут проходить в режиме "по одному" – каждый футболист команды сможет выйти на пробежку вокруг базы. Доступ к самому зданию комплекса – отсутствует.
Каждый игрок коллектива будет приезжать в определенное время (интервал между тренировками исполнителей составит 1 час), вместе со своим снаряжением, которое выдал клуб. Уезжать – тоже в одиночку. Конечно же, социальное дистанцирование в 2 метра между тренером и исполнителем будет соблюдаться.
Источник отмечает, что такие футболисты, как Фелипе Андерсон, Андрей Ярмоленко и Себастьян Аллер, которые арендуют квартиры в Лондоне и не имеют рядом со своим жильем "зеленых зон", "точно захотят вновь воспользоваться удобствами "Раш Грин".