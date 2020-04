Шеффилдский самородок. Лучший сезон Доминика Калверта-Льюина

Карло Анчелотти считает его одним из лучших форвардов Европы. Он действительно набрал отличную форму и в этом сезоне Доминик Калверт-Льюин уже не напоминает самого себя образца предыдущего сезона.

Английский нападающий присоединился к парням с "Гудисон Парк" в последний день трансферного окна 2016 года. Как сообщали инсайдеры, его бывший клуб "Шеффилд Юнайтед" получил всего полтора миллиона фунтов. С пяти лет он воспитывался в академии этого клуба, да и сам Доминик родился в Шеффилде. После нескольких аренд – в "Стэлибридж Селтик" и "Нортхэмптон Таун", поступило предложение от "Эвертона", которое было принято на "Брэмолл Лейн".

За эти четыре года Калверт-Льюин увидел шесть тренеров в "Эвертоне": Рональда Кумана, Дэвида Уонсворта, Сэма Аллардайса, Марко Сильву, Данкана Фергюсона и Карло Анчелотти. Немудренно, что "ирисок" и самого игрока заметно штормило. Форвард молод и он нуждался в стабильности, которой не было. Правда, нынешний сезон ярко показывает, что ему все-таки удалось справиться.

Калверт-Льюин является прирожденным форвардом, который существует для того, чтобы забивать голы. Однако сперва оказалось, что на новом месте уже есть такой человек – Ромелу Лукаку, а самому Доминику нужно играть в подыгрыше, то есть выполнять ту работу, которую он до этого практически не выполнял. Англичанина даже использовали на позиции вингбэка, но даже оттуда он умудрялся отправлять мячи в сетку ворот соперника. Несмотря на это некоторые эксперты уже списали в утиль Калверта-Льюина, считая, что он не сможет заменить ушедшего в "Юнайтед" Лукаку, так как недостаточно хорош и конституция его тела не позволит ему играть на таком же уровне как бельгиец.

Спасением стал Карло Анчелотти и переход на схему 4-4-2. Доминик Калверт-Льюин стал действовать вместе с Ришарлисоном, другим молодым талантом, которого купили за бешеные деньги из "Уотфорда". Форварды спелись и на двоих уже забили двадцать три мяча. Всего же за 29 туров "Эвертон" забил 37 голов.

Калверт-Льюин очень хорош в воздушной борьбе и его удары головой можно назвать действительно мощными. У него высокий прыжок и он использует свои руки в качестве рычага, чтобы опередить в воздухе защитников соперника. На его счету четыре гола головой и это всего на один меньше, чем у лидера Криса Вуда из "Бернли". Всего три форварда во всей лиге выиграли больше воздушных дуэлей, чем Калверт-Льюин – 109.

Недавно он подписал новый контракт, который продлит его пребывание на "Гудисон Парк" до 30 июня 2025 года. Сразу же после того, как Доминик оставил очередную подпись под контрактом, он отдал должное своей великолепной форме двум тренерам – главному Карло Анчелотти и его помощнику Данкану Фергюсону. Именно после прихода этих специалистов англичанин смог забить восемь голов в тринадцати играх.

"Я хочу что-то выиграть в своей карьере именно с "Эвертоном" и для наших болельщиков. Надеюсь, что с Анчелотти мы сможем действительно конкурировать с лучшими".

Клуб уже показал 22-летнему игроку то, что его действительно ценят. И речь сейчас не про новый контракт, а про номер. Калверт-Льюин получил "девятку" на спине. "Я ждал ее долгих двенадцать месяцев. Для меня честь быть "девяткой" "Эвертона". Ношу ее с гордостью и получаю удовольствие каждый раз, когда надеваю на себя майку. Я не родился и не вырос здесь, но мне нравится, где я нахожусь и меня полностью устраивает мое положение".

Этот год действительно можно назвать уникальным для английского форварда. Он сыграл меньше матчей за "Эвертон" (35 – 27), но провел уже больше (1919 против 1763) минут на поле. Это показывает то, что теперь Доминик действительно пользуется доверием и является твердым игроком основы. По сравнению с предыдущим сезоном он стал чаще бить (Sh90 – 3,05 vs 2,65) и делать чуть больше передач под удар (KP90 – 0,66 vs 0,61).

Заметно выросло количество ожидаемых (14,15 vs 6,17) и реально забитых (13 vs 6) голов. Калверт-Льюин стал чаще бить по воротам (65 vs 52), но выделяется другой показатель: наибольшее количество ударов в прошлом сезоне было нанесено головой – 28 ударов, на втором месте была правая нога – 14. По состоянию на конец марта у Доминика 29 ударов правой ногой и 19 – головой, что явно говорит о том, что теперь он предпочитает больше держать мяч внизу.

Можно с уверенностью сказать, что если английский нападающий продолжит стабильно показывать такую игру, то в будущем он без проблем усилит любой из грандов английской Премьер-лиги. Форварды с английский паспортом в почете. Как только весь футбольный мир оправится от коронавирусной пандемии, Доминик Калверт-Льюин очевидно присоединится к сборной Англии, вызова в которую он явно с нетерпением ждет.

"У него великолепное будущее топ-форварда", – заявил Карло Анчелотти на одной из послематчевых пресс-конференций. Человек, который тренировал Дрогба, Ибрагимовича, Бензема и Левандовски, знает о чем говорит.