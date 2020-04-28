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АПЛ до 25 мая должна разработать план возобновления сезона

Англия
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27 мая должна состояться видеоконференция

АПЛ до 25 мая должна разработать план возобновления сезона
Новина українською

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал английскую Премьер-лигу и другие национальные чемпионаты разработать планы о возобновлении нынешнего сезона до 25 мая, сообщает Sky Sports.

Исполнительный комитет УЕФА проведёт следующую телефонную конференцию 27 мая. На ней будет рассмотрен вопрос о том, можно ли завершить нынешние розыгрыши европейских лиг в августе.

УЕФА подчеркнул, что сезон-2019/2020 должен быть доигран. Организация уведомила всех членов, что досрочное завершение кампании возможно лишь в том случае, если матчи невозможно доиграть из-за запрета правительства.

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В статье: УЕФА АПЛ
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