АПЛ до 25 мая должна разработать план возобновления сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал английскую Премьер-лигу и другие национальные чемпионаты разработать планы о возобновлении нынешнего сезона до 25 мая, сообщает Sky Sports.

Исполнительный комитет УЕФА проведёт следующую телефонную конференцию 27 мая. На ней будет рассмотрен вопрос о том, можно ли завершить нынешние розыгрыши европейских лиг в августе.

УЕФА подчеркнул, что сезон-2019/2020 должен быть доигран. Организация уведомила всех членов, что досрочное завершение кампании возможно лишь в том случае, если матчи невозможно доиграть из-за запрета правительства.