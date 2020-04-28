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Фердинанд советует МЮ подписать трех игроков

Англия
(1 голосов)

Среди них и полузащитник Лестера

Фердинанд советует МЮ подписать трех игроков
Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд дал совет бывшему клубу насчет позиций, которые стоит укрепить.

""МЮ" нужно подписать полузащитника, например, Томаса Партея из "Атлетико" или Уилфреда Ндиди из "Лестера". Еще один вариант — Сауль, он мне тоже очень нравится. Кроме того, "МЮ" не хватает центрального защитника, команде он очень нужен. Кто-то вроде Кулибали из "Наполи" или Бена Годфри из "Норвича", — цитирует Goal.com Фердинанда.

Напомним, что Фердинанд выступал за "МЮ" практически всю свою игровую карьеру. За 12 сезонов в АПЛ он забил 7 голов.

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В статье: Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед Вилфред Ндиди Томас Партей
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Комментарии (1)
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SERG DIAGER (Сумы)
28.04.2020 в 16:13
Оце переклад!!!!! Новий виток дна....
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