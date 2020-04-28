Ливерпуль попытается подписать нападающего Лилля

Лидер атак "Лилля" Виктор Осимхен может перейти в "Ливерпуль". По информации Footmercato.net, именно мерсисайдцы являются фаворитами в борьбе за нападающего.

Ранее сообщалось об интересе к Осимхену со стороны "Лестера", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и нескольких итальянских клубов.

21-летний Осимхен был приобретен "Лиллем" в августе прошлого года у "Шарлеруа" за 12 миллионов евро. В 38 матчах за французский клуб он забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач.