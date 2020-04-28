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Ливерпуль попытается подписать нападающего Лилля

Англия
(1 голосов)

Ранее игроком интересовался МЮ

Ливерпуль попытается подписать нападающего Лилля
Новина українською

Лидер атак "Лилля" Виктор Осимхен может перейти в "Ливерпуль". По информации Footmercato.net, именно мерсисайдцы являются фаворитами в борьбе за нападающего.

Ранее сообщалось об интересе к Осимхену со стороны "Лестера", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и нескольких итальянских клубов.

21-летний Осимхен был приобретен "Лиллем" в августе прошлого года у "Шарлеруа" за 12 миллионов евро. В 38 матчах за французский клуб он забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач.

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В статье: Ливерпуль Лилль (Франция) Лилль Виктор Осимхен
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