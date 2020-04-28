Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль попытается подписать нападающего Лилля
Ранее игроком интересовался МЮ
Лидер атак "Лилля" Виктор Осимхен может перейти в "Ливерпуль". По информации Footmercato.net, именно мерсисайдцы являются фаворитами в борьбе за нападающего.
Ранее сообщалось об интересе к Осимхену со стороны "Лестера", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и нескольких итальянских клубов.
21-летний Осимхен был приобретен "Лиллем" в августе прошлого года у "Шарлеруа" за 12 миллионов евро. В 38 матчах за французский клуб он забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...