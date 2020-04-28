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Челси намерен подписать Райса - Вест Хэм установил запрет на продажу футболиста

Англия
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Кто окажется настойчивее?

Челси намерен подписать Райса - Вест Хэм установил запрет на продажу футболиста
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" намерен вступить в борьбу за Деклана Райса. Об этом передает Тhe Telegraph.

"Пенсионеры" не только готовы предложить определенную сумму денег, а также отдать "молоткам" двух игроков. Речь идет о Баркли и Батшуайи. Общая сумма трансфера может составить 70 миллионов фунтов.

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Однако не факт, что трансфер произойдет. По данным Goal, "Вест Хэм" не намерен отпускать ключевого футболиста. Они будут отвергать каждое предложение, которое им поступит.

Стоит отметить, что Деклан провел 7 лет в академии "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм (Лондон) Деклан Райс
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