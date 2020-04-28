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Челси намерен подписать Райса - Вест Хэм установил запрет на продажу футболиста
Кто окажется настойчивее?
Лондонский "Челси" намерен вступить в борьбу за Деклана Райса. Об этом передает Тhe Telegraph.
"Пенсионеры" не только готовы предложить определенную сумму денег, а также отдать "молоткам" двух игроков. Речь идет о Баркли и Батшуайи. Общая сумма трансфера может составить 70 миллионов фунтов.
Однако не факт, что трансфер произойдет. По данным Goal, "Вест Хэм" не намерен отпускать ключевого футболиста. Они будут отвергать каждое предложение, которое им поступит.
Стоит отметить, что Деклан провел 7 лет в академии "Челси".