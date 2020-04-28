18-летний Сака привлек внимание двух английских грандов

У Букайо Сака уже следующим летом заканчивается контракт с "Арсеналом". Это делает его желанной целью многих команд.

По данным 90min, в его подписании заинтересованы "Манчестер Сити", "Лестер" и "Челси". В ближайшее время они хотят начать переговоры.

Отметим, что Сака в текущем сезоне сумел подняться на высокий уровень и пробиться в основу "Арсенала". На его счету 29 матчей.

Ранее, интерес к полузащитнику приписывали "Боруссии".