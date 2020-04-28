Англия
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18-летний Сака привлек внимание двух английских грандов
Однако и "Арсенал" не намерен терять игрока
У Букайо Сака уже следующим летом заканчивается контракт с "Арсеналом". Это делает его желанной целью многих команд.
Читайте также"Оставлю этот вопрос родителям и агенту". 18-летний игрок Арсенала рассказал о новом контракте с клубом
По данным 90min, в его подписании заинтересованы "Манчестер Сити", "Лестер" и "Челси". В ближайшее время они хотят начать переговоры.
Отметим, что Сака в текущем сезоне сумел подняться на высокий уровень и пробиться в основу "Арсенала". На его счету 29 матчей.
Ранее, интерес к полузащитнику приписывали "Боруссии".
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