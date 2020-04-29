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Почеттино будет получать в Ньюкасле более 20 миллионов евро в год

Англия
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Теперь осталось дождаться покупки Ньюкасла

Почеттино будет получать в Ньюкасле более 20 миллионов евро в год
Новина українською

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является приоритетным вариантом для новых владельцев "Ньюкасл Юнайтед". 48-летнему тренеру предложили контракт с зарплатой £ 19 млн (€ 21,7 млн) в год, сообщает Sky Sports.

Пока "Ньюкаслом" продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее в этом месяце он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Руководство английской Премьер-лиги ещё не одобрило эту сделку.

Ожидается, что в случае провала переговоров с Почеттино "сорок" возглавит наставник китайского "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес. Испанец уже работал главным тренером в "Ньюкасле" с 2016 по 2019 год.

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В статье: Маурисио Почеттино Ньюкасл (Англия)
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