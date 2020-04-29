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Манчестер Юнайтед может подписать полузащитника Байера

Англия
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Игрока рассматривают в качестве возможной замены Джейдону Санчо

Манчестер Юнайтед может подписать полузащитника Байера
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Байера" Каем Хаверцом. "Красные дьяволы" рассматривают 20-летнего немца как альтернативу хавбеку дортмундской "Борусии" Джейдону Санчо, сообщает Evening Standard.

Стоимость Хаверца оценивается в € 81 млн. Действующий контракт Кая с командой из Леверкузена рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Хаверц забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Байер (Леверкузен) Манчестер Юнайтед Кай Хавертц
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