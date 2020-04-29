СМИ: Ман Сити вступил в переговоры с Мартинесом

Уже долго время "Барселона" считается главным претендентом на Лаутаро Мартинеса. Однако у каталонской команды есть серьезный конкурент.

По данным Don Balon, в его подписании заинтересован "Манчестер Сити". Лично Хосеп Гвардиола настаивает на трансфере.

Источник информирует, что представители "горожан" уже провели переговоры с аргентинцем. Напомним, что потенциальному покупателю трансфер обойдется в 111 миллионов.

В текущем сезоне Лаутаро забил 16 голов в 31-м матче.