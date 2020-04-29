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СМИ: Ман Сити вступил в переговоры с Мартинесом

Англия
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Смогут ли увести аргентинца у одного испанского клуба?

СМИ: Ман Сити вступил в переговоры с Мартинесом
UA-Футбол
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Уже долго время "Барселона" считается главным претендентом на Лаутаро Мартинеса. Однако у каталонской команды есть серьезный конкурент.

По данным Don Balon, в его подписании заинтересован "Манчестер Сити". Лично Хосеп Гвардиола настаивает на трансфере.

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Источник информирует, что представители "горожан" уже провели переговоры с аргентинцем. Напомним, что потенциальному покупателю трансфер обойдется в 111 миллионов.

В текущем сезоне Лаутаро забил 16 голов в 31-м матче.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Манчестер Сити Лаутаро Мартинес
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