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СМИ: Ман Сити вступил в переговоры с Мартинесом
Смогут ли увести аргентинца у одного испанского клуба?
Уже долго время "Барселона" считается главным претендентом на Лаутаро Мартинеса. Однако у каталонской команды есть серьезный конкурент.
По данным Don Balon, в его подписании заинтересован "Манчестер Сити". Лично Хосеп Гвардиола настаивает на трансфере.
Источник информирует, что представители "горожан" уже провели переговоры с аргентинцем. Напомним, что потенциальному покупателю трансфер обойдется в 111 миллионов.
В текущем сезоне Лаутаро забил 16 голов в 31-м матче.
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