Почеттино: Прежде чем я умру, хочется вернуться в Тоттенхэм и выиграть хотя бы один трофей

Бывший менеджер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что мечтает в будущем вернуться в стан "шпор". Отметим, что под руководством аргентинского специалиста "лилейно-белые" вышли в финал ЛЧ-2019 и сыграли в решающем поединке Кубка Лиги в 2015 году. Цитирует Почеттино Goal.com.

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"Это было удивительное путешествие, которое закончилось неудачно. В душе я понимаю, что наши пути вновь пересекутся. Я мечтаю вернуться в этот особенный клуб с того дня, как покинул его. Нужно закончить работу. Мы были близки к успехам в ЛЧ и АПЛ, но остановились – с нетерпением жду продолжения, моя мотивация построить следующий проект зашкаливает".