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Почеттино: Прежде чем я умру, хочется вернуться в Тоттенхэм и выиграть хотя бы один трофей

Англия
(1 голосов)

Мечты Маурисио

Почеттино: Прежде чем я умру, хочется вернуться в Тоттенхэм и выиграть хотя бы один трофей
Новина українською

Бывший менеджер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что мечтает в будущем вернуться в стан "шпор". Отметим, что под руководством аргентинского специалиста "лилейно-белые" вышли в финал ЛЧ-2019 и сыграли в решающем поединке Кубка Лиги в 2015 году. Цитирует Почеттино Goal.com.

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"Это было удивительное путешествие, которое закончилось неудачно. В душе я понимаю, что наши пути вновь пересекутся. Я мечтаю вернуться в этот особенный клуб с того дня, как покинул его. Нужно закончить работу. Мы были близки к успехам в ЛЧ и АПЛ, но остановились – с нетерпением жду продолжения, моя мотивация построить следующий проект зашкаливает".

"Может, через 5-10 лет, я договорюсь со Вселенной? Прежде чем я умру, хочется вернуться в "Тоттенхэм" и выиграть хотя бы один трофей. Я хочу понять, каково это. Фанаты "шпор" потрясающие – хочется вернуть им долг".

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В статье: Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
30.04.2020 в 09:54
Тоттенхэм отстой. Полный. Это желание не совсем адекватного человека
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