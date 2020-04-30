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The Athletic: мнения футболистов, тренеров и персонала клубов АПЛ по поводу возобновления сезона разделились
Расследование провели сразу 6 журналистов авторитетного издания
Уже в эту пятницу, 1 мая, клубы АПЛ обсудят дальнейшую судьбу соревнований. Сообщается, что несколько команд уже наметили возврат к тренировкам на 16 мая, чтобы начать трехнедельные сборы перед возобновлением кампании 9 июня.
Тем не менее, за кулисами заседаний боссов находятся игроки, тренеры и персонал – далеко не все солидарны с возвращением матчей, как сообщает The Athletic. Опросив представителей АПЛ, изданию стало понятно, что многие футболисты не понимают, что будет с их беременными женами и пожилыми родственниками. Многие испытывают страх и злость по поводу возобновления.
"Нас заставляют вернуться обратно, но что, если мы не хотим? Последствия могут быть фатальными, футболисты могут заразить своих родственников. Какой смысл играть без фанатов? Не слышать криков и аплодисментов болельщиков?"