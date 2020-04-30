The Athletic: мнения футболистов, тренеров и персонала клубов АПЛ по поводу возобновления сезона разделились

Уже в эту пятницу, 1 мая, клубы АПЛ обсудят дальнейшую судьбу соревнований. Сообщается, что несколько команд уже наметили возврат к тренировкам на 16 мая, чтобы начать трехнедельные сборы перед возобновлением кампании 9 июня.

Тем не менее, за кулисами заседаний боссов находятся игроки, тренеры и персонал – далеко не все солидарны с возвращением матчей, как сообщает The Athletic. Опросив представителей АПЛ, изданию стало понятно, что многие футболисты не понимают, что будет с их беременными женами и пожилыми родственниками. Многие испытывают страх и злость по поводу возобновления.