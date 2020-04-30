Моуриньо: Я обожаю атмосферу поединка, но сейчас на нашем стадионе центр распределения еды – фантастика

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо дал эксклюзивный комментарий для Sky Sports во время карантина. Сейчас португалец регулярно отвозит еду на стадион "шпор", где сейчас расположен центр распределения продуктов.

"Я соскучился по футболу и нормальной жизни. Футбол – это часть моего мира. Понимаю, что мы должны быть терпеливыми, ведь ведем важную борьбу. Я обожаю атмосферу поединка. Сейчас ты пытаешься визуализировать – предматчевая тренировка, поединок, послематчевая пресс-конференция, а сейчас у нас на стадионе медицинский штаб и центр, где распределяют еду. Фантастика".

"Если мы доиграем сезон, то это будет хорошо для каждого из нас – для футбола в целом и АПЛ. Играть при пустых трибунах – не значит играть без болельщиков, ведь миллионы людей будут наблюдать за игрой по телевизору".