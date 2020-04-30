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Моуриньо: Я обожаю атмосферу поединка, но сейчас на нашем стадионе центр распределения еды – фантастика

Англия
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Жозе работает волонтером во время пандемии

Моуриньо: Я обожаю атмосферу поединка, но сейчас на нашем стадионе центр распределения еды – фантастика
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо дал эксклюзивный комментарий для Sky Sports во время карантина. Сейчас португалец регулярно отвозит еду на стадион "шпор", где сейчас расположен центр распределения продуктов.

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"Я соскучился по футболу и нормальной жизни. Футбол – это часть моего мира. Понимаю, что мы должны быть терпеливыми, ведь ведем важную борьбу. Я обожаю атмосферу поединка. Сейчас ты пытаешься визуализировать – предматчевая тренировка, поединок, послематчевая пресс-конференция, а сейчас у нас на стадионе медицинский штаб и центр, где распределяют еду. Фантастика".

"Если мы доиграем сезон, то это будет хорошо для каждого из нас – для футбола в целом и АПЛ. Играть при пустых трибунах – не значит играть без болельщиков, ведь миллионы людей будут наблюдать за игрой по телевизору".

"Я был не прав, когда организовал персональную тренировку с Ндомбеле в парке. Ребятам нужно чувствовать запах травы. Годовщина чемпионства АПЛ с "Челси"? Знаю, что это сегодня. Хочется думать, что я подниму над головой и четвертый трофей".

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В статье: Жозе Моуриньо Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Танги Ндомбеле карантин
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Источник:
Sky Sports

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