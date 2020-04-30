Арсенал хочет подписать Фекира - француз не намерен покидать Бетис

Французский полузащитник Набиль Фекир имеет шанс летом оказаться в АПЛ. Об этом передает Marca.

В его подписании заинтересован лондонский "Арсенал". "Канониры" готовы заплатить за его переход порядка 25 миллионов евро.

Однако, по данным Sport.es, Фекир не намерен покидать "Бетис". Его устраивает место в стартовом составе и он не хочет менять чемпионат.

Напомним, что три года назад у Фекира была шанс оказаться в АПЛ, но переход в "Ливерпуль" сорвался.