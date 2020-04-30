Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал хочет подписать Фекира - француз не намерен покидать Бетис
Неожиданное решение
Французский полузащитник Набиль Фекир имеет шанс летом оказаться в АПЛ. Об этом передает Marca.
В его подписании заинтересован лондонский "Арсенал". "Канониры" готовы заплатить за его переход порядка 25 миллионов евро.
Однако, по данным Sport.es, Фекир не намерен покидать "Бетис". Его устраивает место в стартовом составе и он не хочет менять чемпионат.
Напомним, что три года назад у Фекира была шанс оказаться в АПЛ, но переход в "Ливерпуль" сорвался.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...