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Ривалдо: Виллиану стоит перейти в Тоттенхэм, там он снова будет работать с Моуриньо

Англия
(2 голосов)

Португалец знаком с сильными сторонами бразильца

Ривалдо: Виллиану стоит перейти в Тоттенхэм, там он снова будет работать с Моуриньо
UA-Футбол
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Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо советует Виллиану отправиться в "Тоттенхэм" этим летом.

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"Виллиан привлекает многих грандов, так как летом у него заканчивается контракт. Он давно играет в большом клубе, но возможно ему уже не хватает мотивации и переход в другую команду поможет.

Трансфер в "Тоттенхэм" мог стать хорошим вариантом, он бы воссоединился с Моуриньо. У них хорошие отношения. К тому же, там много бразильцев и Виллиану будет легче", - заявил Ривалдо.

Ранее сообщалось, что вингер не будет продлевать контракт с "Челси".

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В статье: Виллиан Ривалдо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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