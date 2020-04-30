Ривалдо: Виллиану стоит перейти в Тоттенхэм, там он снова будет работать с Моуриньо

Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо советует Виллиану отправиться в "Тоттенхэм" этим летом.

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"Виллиан привлекает многих грандов, так как летом у него заканчивается контракт. Он давно играет в большом клубе, но возможно ему уже не хватает мотивации и переход в другую команду поможет.

Трансфер в "Тоттенхэм" мог стать хорошим вариантом, он бы воссоединился с Моуриньо. У них хорошие отношения. К тому же, там много бразильцев и Виллиану будет легче", - заявил Ривалдо.

Ранее сообщалось, что вингер не будет продлевать контракт с "Челси".