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Фердинанд: Погба нужен нынешнему МЮ
Особенно, когда француз не валяет дурака
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказал свое мнение о действующем составе клуба.
"Сейчас в центре поля у клуба есть Погба, Мактоминей, Бруну. Слева готовы играть Рашфорд и Марсьяль, справа - Санчо, если его купят. У клуба невероятные возможности.
Теперешнему "МЮ" нужен Погба, от него зависит очень многое. Однако Сульшер будет продолжать строить команду в независимости от наличия Поля в составе", - приводит слова англичанина Goal.
Ранее сообщалось, что француз дал добро на возвращение в "Ювентус".
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