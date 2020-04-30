  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фердинанд: Погба нужен нынешнему МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фердинанд: Погба нужен нынешнему МЮ

Англия
(1 голосов)

Особенно, когда француз не валяет дурака

Фердинанд: Погба нужен нынешнему МЮ
UA-Футбол
Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказал свое мнение о действующем составе клуба.

"Сейчас в центре поля у клуба есть Погба, Мактоминей, Бруну. Слева готовы играть Рашфорд и Марсьяль, справа - Санчо, если его купят. У клуба невероятные возможности.

Теперешнему "МЮ" нужен Погба, от него зависит очень многое. Однако Сульшер будет продолжать строить команду в независимости от наличия Поля в составе", - приводит слова англичанина Goal.

Читайте такжеМаркизио: Говорил Погба, что переход в МЮ - большая ошибка

Ранее сообщалось, что француз дал добро на возвращение в "Ювентус".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рио Фердинанд Поль Погба Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...