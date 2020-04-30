Фердинанд: Погба нужен нынешнему МЮ

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказал свое мнение о действующем составе клуба.

"Сейчас в центре поля у клуба есть Погба, Мактоминей, Бруну. Слева готовы играть Рашфорд и Марсьяль, справа - Санчо, если его купят. У клуба невероятные возможности.

Теперешнему "МЮ" нужен Погба, от него зависит очень многое. Однако Сульшер будет продолжать строить команду в независимости от наличия Поля в составе", - приводит слова англичанина Goal.

Ранее сообщалось, что француз дал добро на возвращение в "Ювентус".