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Имитация фанов: Sky Sports задействует компьютерные спецэффекты CGI после возвращения АПЛ?
Computer Generated Imagery
Британский телеканал Sky Sports может начать использовать компьютерные спецэффекты во время матчей чемпионата Англии. По информации INews, если футбольный сезон в АПЛ возобновится при закрытых трибунах, то вещатель рассмотрит возможность использования компьютерной графики. Цель – улучшить восприятие картинки болельщиками, которые смотрят трансляцию.
В Sky Sports считают, что вид пустых трибун, а также отсутствие шума на стадионе может негативно восприниматься зрителями, что приведет к уменьшению просмотров матчей. Телеканал собирается использовать компьютерную графику для того, чтобы визуально заполнить стадион.
Отметим, что технология активно применяется в кинематографе.