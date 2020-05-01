Имитация фанов: Sky Sports задействует компьютерные спецэффекты CGI после возвращения АПЛ?

Британский телеканал Sky Sports может начать использовать компьютерные спецэффекты во время матчей чемпионата Англии. По информации INews, если футбольный сезон в АПЛ возобновится при закрытых трибунах, то вещатель рассмотрит возможность использования компьютерной графики. Цель – улучшить восприятие картинки болельщиками, которые смотрят трансляцию.

В Sky Sports считают, что вид пустых трибун, а также отсутствие шума на стадионе может негативно восприниматься зрителями, что приведет к уменьшению просмотров матчей. Телеканал собирается использовать компьютерную графику для того, чтобы визуально заполнить стадион.

Отметим, что технология активно применяется в кинематографе.