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"Нужно отдать титул Ливерпулю". Игроки топ-клубов АПЛ напуганы потенциальным возобновлением матчей

Англия
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Рюдигер выступает за максимально простое решение

"Нужно отдать титул Ливерпулю". Игроки топ-клубов АПЛ напуганы потенциальным возобновлением матчей
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Защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер прокомментировал возможное возобновление сезона 2019/20 в АПЛ. К нему присоединился партнер по команде Кепа Аррисабалага, не остался в стороне и форвард Серхио Агуэро из манчестерского лагеря "горожан". Цитирует исполнителей ESPN.

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"Мне кажется, нужно отдать титул "Ливерпулю" уже сейчас. Они провели отличный сезон, с огромным отрывом лидируют в таблице – это заслуженно. Даже с этической точки зрения титул надо отдать "красным". Я надеюсь, что мы доиграем чемпионат. Но если мы проигнорируем опасность, пока в мире умирают люди, то не знаю, будет ли это моей прямой ответственностью", – отметил Рюдигер.

"Большая часть игроков напугана: у них есть семьи, дети и родители. Это действительно пугает меня, но я провожу время лишь со своей девушкой, не контактирую с другими людьми. Говорят, что заразиться этим вирусом не так легко, но потом заявляют, что есть заболевшие без симптомов, а они могут заразить вас. Я остаюсь дома. Можно быть зараженным и не знать об этом", – сказал Агуэро.

"Игроки не контролируют даты. В Германии команды уже тренируются вместе, а во Франции чемпионат завершили досрочно. Мы ждем, при принятии решения приоритет должен отдаваться здоровью. Если АПЛ вернется в скором времени, то это хороший знак – это будет означать, что пандемия взята под контроль. Я выступаю за максимальную безопасность. Обсуждать даты возобновления сезона сейчас – это абсурд. Всему свое время, мы вернемся, когда нам разрешат власти", – добавил Кепа.

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В статье: Серхио Агуэро Чемпионат Англии АПЛ Антонио Рюдигер Кепа Аррисабалага Досрочное завершение
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Источник:
ESPN

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