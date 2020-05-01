"Нужно отдать титул Ливерпулю". Игроки топ-клубов АПЛ напуганы потенциальным возобновлением матчей

Защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер прокомментировал возможное возобновление сезона 2019/20 в АПЛ. К нему присоединился партнер по команде Кепа Аррисабалага, не остался в стороне и форвард Серхио Агуэро из манчестерского лагеря "горожан". Цитирует исполнителей ESPN.

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"Мне кажется, нужно отдать титул "Ливерпулю" уже сейчас. Они провели отличный сезон, с огромным отрывом лидируют в таблице – это заслуженно. Даже с этической точки зрения титул надо отдать "красным". Я надеюсь, что мы доиграем чемпионат. Но если мы проигнорируем опасность, пока в мире умирают люди, то не знаю, будет ли это моей прямой ответственностью", – отметил Рюдигер.

"Большая часть игроков напугана: у них есть семьи, дети и родители. Это действительно пугает меня, но я провожу время лишь со своей девушкой, не контактирую с другими людьми. Говорят, что заразиться этим вирусом не так легко, но потом заявляют, что есть заболевшие без симптомов, а они могут заразить вас. Я остаюсь дома. Можно быть зараженным и не знать об этом", – сказал Агуэро.