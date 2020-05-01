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"Фрэнк должен принимать решения". Кепа прокомментировал решение Лэмпарда посадить его на скамейку

Англия
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Аррисабалага часто упоминается в контексте с наставниками команд…

"Фрэнк должен принимать решения". Кепа прокомментировал решение Лэмпарда посадить его на скамейку
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Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага рассказал о своих отношениях с менеджером команды Фрэнком Лэмпардом. Цитирует голкипера Marca.

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Напомним, ранее сообщалось о конфликте между Кепой и Лэмпардом: испанец перестал попадать в стартовый состав, появилась информация о его возможном переходе в другой клуб.

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"Как я отношусь к тому, что сел на скамейку? Единственное, что можно сделать в подобной ситуации – относиться к этому профессионально, работать, чтобы изменить положение. У нас с Лэмпардом очень хорошие отношения – он уверен мне с самого начала. Фрэнк должен принимать решения. Любой футболист хочет начинать поединок с первых минут. Я хочу выиграть с "Челси" и сборной все возможные трофеи".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
Marca

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