  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Александер-Арнольд: Был бы счастлив видеть Санчо в составе Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александер-Арнольд: Был бы счастлив видеть Санчо в составе Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Трент восхищается талантом Джейдона

Александер-Арнольд: Был бы счастлив видеть Санчо в составе Ливерпуля
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что хотел бы видеть полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в составе "мерсисайдцев".

"Если бы Санчо перешёл к нам, он сделал бы команду лучше. Я был бы более чем счастлив, если бы этот трансфер состоялся, потому что я играл с ним в сборной Англии и могу сказать, что у него очень, очень, очень и очень особенный талант", — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports со ссылкой на эфир в "Инстаграме".

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 14 голов и 15 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...