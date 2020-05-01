Александер-Арнольд: Был бы счастлив видеть Санчо в составе Ливерпуля

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что хотел бы видеть полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в составе "мерсисайдцев".

"Если бы Санчо перешёл к нам, он сделал бы команду лучше. Я был бы более чем счастлив, если бы этот трансфер состоялся, потому что я играл с ним в сборной Англии и могу сказать, что у него очень, очень, очень и очень особенный талант", — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports со ссылкой на эфир в "Инстаграме".

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 14 голов и 15 результативных передач.