Кубок английской лиги может быть отменен в сезоне 2020/2021

Кубок английской лиги сезона-2020/21 может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом, утверждает Daily Mail.

Одной из главной причин отмены турнира может стать перегруженный график следующего сезона — если английская премьер-лига сезона-2019/20 не будет доиграна, то в следующем чемпионате примут участие 20 нынешних команд лиги, а также три клуба, вышедшие из второго дивизиона. Таким образом, количество игр в национальном чемпионате возрастет с 38 до 44.

Напомним, что впервые Кубок английской лиги проводится с сезона-1960/61.