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Клубы АПЛ подтвердили готовность доиграть текущий сезон

Англия
(2 голосов)

Однако только после улучшения ситуации

Клубы АПЛ подтвердили готовность доиграть текущий сезон
UA-Футбол
Новина українською

На сайте Английской Премьер-Лиги появилось очередное заявление, которое касается возможности возобновления сезона.

Лига и клубы рассматривают первые пробные шаги, которые касаются возвращения к тренировкам и играм. Однако, только под руководством правительства, под руководством экспертов и после консультаций с игроками и менеджерами.

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Приоритет АПЛ - здоровье и безопасность игроков, тренеров, менеджеров, персонала клубов, болельщиков и широкой общественности. Также, клубы подтвердили свою приверженность доиграть сезон 2019/20, поддерживая честность соревнований и приветствовали поддержку правительства.

Ранее была информация, что первые матчи АПЛ могут пройти 8-го июня.

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В статье: АПЛ коронавирус
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Источник:
АПЛ
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