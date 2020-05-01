Клубы АПЛ подтвердили готовность доиграть текущий сезон

На сайте Английской Премьер-Лиги появилось очередное заявление, которое касается возможности возобновления сезона.

Лига и клубы рассматривают первые пробные шаги, которые касаются возвращения к тренировкам и играм. Однако, только под руководством правительства, под руководством экспертов и после консультаций с игроками и менеджерами.

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Приоритет АПЛ - здоровье и безопасность игроков, тренеров, менеджеров, персонала клубов, болельщиков и широкой общественности. Также, клубы подтвердили свою приверженность доиграть сезон 2019/20, поддерживая честность соревнований и приветствовали поддержку правительства.

Ранее была информация, что первые матчи АПЛ могут пройти 8-го июня.