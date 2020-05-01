Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ не будет продавать Хендерсона - вратарь может отправиться в шестую подряд аренду
Может стоит оставить парня в "Шеффилде"?
"Манчестер Юнайтед" принял решение не продавать Дина Хендерсона. Об этом передает ESPN.
Английский голкипер уже пять раз отправлялся в аренду. В этом сезоне он прекрасно действует в составе "Шеффилд Юнайтед" и привлек внимание более статусных команд.
Руководство "Юнайтед" не очень жаждет расставаться с талантливым вратарем, а предпочитает вновь отправить его в аренду. Они уверены, что в перспективе Дин заменит Де Хею.
В этом сезоне Хендерсон успел провести 30 матчей, в которых пропустил 24 гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...