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МЮ не будет продавать Хендерсона - вратарь может отправиться в шестую подряд аренду

Англия
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Может стоит оставить парня в "Шеффилде"?

МЮ не будет продавать Хендерсона - вратарь может отправиться в шестую подряд аренду
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" принял решение не продавать Дина Хендерсона. Об этом передает ESPN.

Английский голкипер уже пять раз отправлялся в аренду. В этом сезоне он прекрасно действует в составе "Шеффилд Юнайтед" и привлек внимание более статусных команд.

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Руководство "Юнайтед" не очень жаждет расставаться с талантливым вратарем, а предпочитает вновь отправить его в аренду. Они уверены, что в перспективе Дин заменит Де Хею.

В этом сезоне Хендерсон успел провести 30 матчей, в которых пропустил 24 гола.

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В статье: Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон
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