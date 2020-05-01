МЮ не будет продавать Хендерсона - вратарь может отправиться в шестую подряд аренду

"Манчестер Юнайтед" принял решение не продавать Дина Хендерсона. Об этом передает ESPN.

Английский голкипер уже пять раз отправлялся в аренду. В этом сезоне он прекрасно действует в составе "Шеффилд Юнайтед" и привлек внимание более статусных команд.

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Руководство "Юнайтед" не очень жаждет расставаться с талантливым вратарем, а предпочитает вновь отправить его в аренду. Они уверены, что в перспективе Дин заменит Де Хею.

В этом сезоне Хендерсон успел провести 30 матчей, в которых пропустил 24 гола.