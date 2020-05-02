Ливерпуль может отказаться от трансферов на ближайший год

"Ливерпуль" решил отказаться от новых трансферов в ближайшие два трансферных окна, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, у "мерсисайдцев" были две цели на летом – форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер и полузащитник "Лиона" Уссем Ауар. Ожидалось, что их трансферы обойдутся лидерам чемпионата Англии в 50 и 40 миллионов фунтов соответственно.

Однако с учётом комиссионных, бонусов и зарплат на пять лет дуэт новичков обошёлся бы "красным" в 150 миллионов фунтов, на что не готовы пойти в клубе из-за нестабильной финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Несмотря на это, "Ливерпуль" остаётся вторым самым богатым клубом АПЛ. Поэтому в клубе уверены, что им удастся полностью сохранить свой нынешний состав.