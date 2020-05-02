Англия
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Ньюкасл планирует приступить к тренировкам на следующей неделе
"Сороки" могут одними из первых в АПЛ вернуться к занятиям
"Ньюкасл" собирается возобновить тренировки на следующей неделе, сообщает The Times.
"Сороки" планируют приступить к групповым занятиям в пятницу, 8 мая. Таким образом они могут стать одной из первых команд в лиге, решившейся на подобный шаг.
В настоящий момент вся команда в полном сборе находится в Англии, так что коллектив будет готов возобновить тренировки в любой момент.
Напомним, в АПЛ собираются продолжить сезон с 8 июня.
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