Ньюкасл планирует приступить к тренировкам на следующей неделе

"Ньюкасл" собирается возобновить тренировки на следующей неделе, сообщает The Times.

"Сороки" планируют приступить к групповым занятиям в пятницу, 8 мая. Таким образом они могут стать одной из первых команд в лиге, решившейся на подобный шаг.

В настоящий момент вся команда в полном сборе находится в Англии, так что коллектив будет готов возобновить тренировки в любой момент.

Напомним, в АПЛ собираются продолжить сезон с 8 июня.