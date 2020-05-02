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Лэмпард хочет видеть в Челси экс-подопечного по Дерби
Макс Берд может пойти на повышение
Полузащитник "Дерби Каунти" Макс Берд может перебраться в Лондон, пишет TodoFichajes.
По информации источника, 19-летний опорный хавбек близок к переходу в "Челси". Потенциальная сумма трансфера составляет 5 миллионов фунтов.
Инициатором идеи покупки игрока выступил наставник "синих" Фрэнк Лэмпард, работавший с Бердом в прошлом сезоне.
На счету Берда 2 результативные передачи в 13 матчах Чемпионшипа этого сезона.
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