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Лэмпард хочет видеть в Челси экс-подопечного по Дерби

Англия
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Макс Берд может пойти на повышение

Лэмпард хочет видеть в Челси экс-подопечного по Дерби
Новина українською

Полузащитник "Дерби Каунти" Макс Берд может перебраться в Лондон, пишет TodoFichajes.

По информации источника, 19-летний опорный хавбек близок к переходу в "Челси". Потенциальная сумма трансфера составляет 5 миллионов фунтов.

Инициатором идеи покупки игрока выступил наставник "синих" Фрэнк Лэмпард, работавший с Бердом в прошлом сезоне.

На счету Берда 2 результативные передачи в 13 матчах Чемпионшипа этого сезона.

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В статье: Челси (Лондон) Дерби Каунти
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