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Каррагер: Фанаты Ливерпуля недооценивают Салаха

Англия
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Экс-защитник "красных" высказался об египетском форварде

Каррагер: Фанаты Ливерпуля недооценивают Салаха
Новина українською

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением об отношении болельщиков команды к вингеру Мохамеду Салаху.

"Думаю, люди со стороны считают Салаха игроком мирового уровня, но болельщики "Ливерпуля", на мой взгляд, его недооценивают.

Безусловно, по сравнению с его дебютным сезоном его нынешнюю игру можно считать небольшим спадом. Но 47 голов за сезон он больше никогда не забьет.

На мой взгляд, в "Ливерпуле" играют шесть футболистов мирового уровня. И если вы спросите болельщиков команды, согласятся ли они продать за большие деньги пятерых остальных, они откажутся вне зависимости от суммы.

Ни при каких обстоятельствах они бы не продали Алиссона или ван Дейка. Но если за Салаха предложат 130 миллионов евро, они обдумают это предложение. Поэтому я говорю, что его недооценивают", – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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