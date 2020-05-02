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Ливерпулю не дадут поднять кубок АПЛ на Энфилде даже в случае возобновления сезона

Англия
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"Мерсисайдцам" не суждено отпраздновать титул у себя дома

Ливерпулю не дадут поднять кубок АПЛ на Энфилде даже в случае возобновления сезона
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Стали известны восемь стадионов, которые могут принять заключительные 92 матча этого сезона Премьер-Лиги.

По информации The Sun, эти нейтральные поля, которыми станут стадионы клубов Премьер-Лиги, будут утверждены в течение ближайших двух недель. Премьер-Лига сразу же исключила арены вроде "Энфилда" и "Стэмфорд Бридж", которые находятся в густонаселенных районах.

На данный момент в список Премьер-Лиги вошли восемь площадок: "Амекс" "Брайтона" и "Сент-Мэри" "Саутгемптона" на южном побережье, Лондонский стадион "Вест Хэма" и "Эмирейтс" "Арсенала" в столице, "Кинг Пауэр" "Лестера" и "Вилла Парк" "Астон Виллы" в Мидлендсе, "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" и "Этихад" "Манчестер Сити" в качестве северо-западной базы.

Важно подчеркнуть, что никакой клуб не сможет играть на своем стадионе. Это позволит соблюсти спортивный принцип и исключить скопление болельщиков.

Этот план также означает, что "Ливерпуль" поднимет кубок Премьер-Лиги не на "Энфилде".

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В статье: Энфилд Роуд Ливерпуль
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