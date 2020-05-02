Роджерс: Будет очень грустно, если Ливерпуль лишат титула

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс надеется, что "Ливерпуль" не лишится титула победителей АПЛ в этом сезоне.

"Нам просто было не суждено выиграть тот титул, когда я работал там. Конечно, моментами ты вспоминаешь о том сезоне. Мы был так близки, и чемпионство стало бы великолепным достижением для нас, но этому не суждено было случиться, поэтому нам пришлось жить дальше".

В этом сезоне "Ливерпуль" был значительно лучше всех благодаря своей стабильности. Уровень и качество их футбола абсолютно великолепны.

Будет очень грустно, если они не смогут поднять титул. Они так долго его ждали, они заслуживают его, но Юргену, как и каждому, остается надеяться, что у нас будет возможность возобновить матчи в безопасных условиях", — цитирует Роджерса Sky Sports.