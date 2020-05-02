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Роджерс: Будет очень грустно, если Ливерпуль лишат титула

Англия
(1 голосов)

"Красным" осталось выиграть всего два матча для чемпионства

Роджерс: Будет очень грустно, если Ливерпуль лишат титула
Новина українською

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс надеется, что "Ливерпуль" не лишится титула победителей АПЛ в этом сезоне.

"Нам просто было не суждено выиграть тот титул, когда я работал там. Конечно, моментами ты вспоминаешь о том сезоне. Мы был так близки, и чемпионство стало бы великолепным достижением для нас, но этому не суждено было случиться, поэтому нам пришлось жить дальше".

В этом сезоне "Ливерпуль" был значительно лучше всех благодаря своей стабильности. Уровень и качество их футбола абсолютно великолепны.

Будет очень грустно, если они не смогут поднять титул. Они так долго его ждали, они заслуживают его, но Юргену, как и каждому, остается надеяться, что у нас будет возможность возобновить матчи в безопасных условиях", — цитирует Роджерса Sky Sports.

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В статье: Брендан Роджерс Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
02.05.2020 в 16:03
Идиотизм границ не имеет, это давно известно. Могут и не дать
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