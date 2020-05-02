  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Четыре года назад гол Азара в ворота Тоттенхэма сделал Лестер чемпионом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре года назад гол Азара в ворота Тоттенхэма сделал Лестер чемпионом

Англия
(1 голосов)

Челси насолил своему врагу и помог Лестеру

Четыре года назад гол Азара в ворота Тоттенхэма сделал Лестер чемпионом
UA-Футбол
Новина українською

Ровно четыре года назад “Лестер” впервые в своей истории стал чемпионом Англии, совершив одно из самых сенсационных достижений в истории спорта.

“Лестер” стал чемпионом после матча “Челси” – “Тоттенхэм”, который состоялся в понедельник. “Шпоры” были главными преследователями “Лестера” и для продолжения чемпионской гонки им нужно было обыграть на выезде “Челси”. После первого тайма “Тоттенхэм” справлялся со своей задачей, выигрывая 2:0 (Кейн и Сон), но во втором тайме “Челси”, для которого сезон 15/16 был абсолютным провалом, смог отыграться. Первый мяч забил Кэхилл, а за семь минут до конца игры Эден Азар забил фантастический гол и сделал подарок бывшему тренеру “синих” Клаудио Раньери. После финального свистка на “Стэмфорд Бридж” в доме Джейми Варди началась легендарная вечеринка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Клаудио Раньери Эден Азар Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...