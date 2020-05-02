Четыре года назад гол Азара в ворота Тоттенхэма сделал Лестер чемпионом

Ровно четыре года назад “Лестер” впервые в своей истории стал чемпионом Англии, совершив одно из самых сенсационных достижений в истории спорта.

“Лестер” стал чемпионом после матча “Челси” – “Тоттенхэм”, который состоялся в понедельник. “Шпоры” были главными преследователями “Лестера” и для продолжения чемпионской гонки им нужно было обыграть на выезде “Челси”. После первого тайма “Тоттенхэм” справлялся со своей задачей, выигрывая 2:0 (Кейн и Сон), но во втором тайме “Челси”, для которого сезон 15/16 был абсолютным провалом, смог отыграться. Первый мяч забил Кэхилл, а за семь минут до конца игры Эден Азар забил фантастический гол и сделал подарок бывшему тренеру “синих” Клаудио Раньери. После финального свистка на “Стэмфорд Бридж” в доме Джейми Варди началась легендарная вечеринка…