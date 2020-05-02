Каррагер: Сколько бы Ливерпуль или Сити не набрали б очков. Лестер - величайший победитель АПЛ

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мыслями насчет победы "Лестера" в чемпионате Англии в сезоне 2015/2016.

"Независимо от того, как будет решена судьба титула в этом году, будет ли "Ливерпуль" награжден, в этом сезоне им будет отказано в наследии. "Ливерпуль" мог быть побить рекорд "Сити", набравшего 100 очков, если оставшиеся матчи сезона доиграют.

Их выступления в этом сезоне достойны сравнения с лучшими версиями "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенала". Но для меня никто из перечисленных не является самым выдающимся победителем АПЛ.

Всякий раз, когда составляется подобный список, титул "Лестера" в 2016 году выделяется как величайшее достижение, уж точно в эпоху Премьер-лиги.

Во времена, когда все решают деньги, а шестерка лидеров имеет такое финансовое преимущество над всеми остальными, победа "Лестера" была таким шоком и аномалией, что я не уверен, как это можно превзойти.

Даже если бы продолжился нормальный сезон, и "Ливерпуль" набрал бы 100 очков, эта история не стала бы такой драматичной или романтичной, как победа Клаудио Раньери в 2016 году. "Лестер" останется величайшим победителем", – сказал Каррагер.