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Де Брюйне о бане Сити в ЛЧ: Два года - это много. Если б один, я бы посмотрел. А так просто жду

Англия
(2 голосов)

Бельгиец высказался насчет отстранения "горожан" от ЛЧ

Де Брюйне о бане Сити в ЛЧ: Два года - это много. Если б один, я бы посмотрел. А так просто жду
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поделился мыслями насчет бана "горожан" в еврокубках.

"Я просто жду. В клубе сказали, что подадут апелляцию и почти на 100% уверены, что выиграют ее. Вот почему я жду – чтобы увидеть, что произойдет. Я доверяю своей команде. Когда заявление будет сделано, я все обдумаю.

Два года без еврокубков – это много. Если бы это был один год, я бы посмотрел. Мое решение не будет зависеть от того, что предпримет Гвардиола. Я уже работал с другими тренерами.

Честно говоря, я счастлив в "Сити". Я играю за одну из лучших команд в мире, в Англии – на мой взгляд, лучшем чемпионате – и мне это нравится", – рассказал Кевин де Брюйне.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
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Источник:
HLN
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