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Ловрен: Мы заперты в домах! Я убежден, что игрокам нужен отдых после этого сезона

Англия
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Игрок "Ливерпуля" поделился мыслями во время карантина

Ловрен: Мы заперты в домах! Я убежден, что игрокам нужен отдых после этого сезона
Новина українською

Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен поведал о том, как проводит карантин.

"Честно говоря, это непросто. Мы заперты в домах 46 дней! Мы никуда не выходили. Психологически мне тяжело, это самое сложное. Тренироваться в одиночку и с командой – совсем разные вещи. Каждый день одно и то же.

Я убежден, что игрокам нужен отдых после этого сезона, они должны получить свободное время. Никто не может сказать, что карантин – это отдых. Я не выходил из дома 46 дней. Как я могу отдохнуть в такой ситуации? Это не "свободное" время.

После этого кризиса игроки должны отдохнуть психологически. Я пять месяцев не видел родителей! О чем тут говорить? Я чувствую себя усталым, а не отдохнувшим", – поделился Деян Ловрен.

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В статье: Деян Ловрен Ливерпуль коронавирус карантин
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Источник:
Sportske Novosti
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