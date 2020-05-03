Аутсайдеры АПЛ могут сорвать рестарт сезона

Шесть клубов Премьер-Лиги со дна турнирной таблицы выступают против того, чтобы оставшиеся матчи сезона были сыграны на нейтральных полях.

В минувшую пятницу 20 клубов Премьер-Лиги провели видеоконференцию, во время которой им было сказано, что сезон 2019/20 может быть доигран только на нейтральных полях в количестве от восьми до 10. Также клубы Премьер-Лиги выпустили совместное заявление, подтвердив свое намерение полностью завершить сезон. Однако The Telegraph удалось выяснить, что не по всем вопросам у участников высшего английского дивизиона есть единодушная позиция.

Главный камень преткновения на данный момент — это как раз нейтральные поля. "Брайтон", "Уотфорд", "Вест Хэм", "Борнмут", "Норвич" и в меньшей степени "Астон Вилла", ведущие борьбу за выживание в Премьер-Лиге, не хотят лишаться фактора домашнего стадиона. Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер даже сделал официальное заявление по этому поводу накануне, выразив мнение, что матчи на нейтральных полях нарушат целостность соревнования.

Если аутсайдеры заблокируют голосование по нейтральным полям, то появится угроза, что сезон 2019/20 не будет доигран вовсе. Это означает, что клубы Премьер-Лиги лишатся 762 миллионов фунтов в качестве доходов от телевизионных трансляций. Для утверждения решения АПЛ нужно, чтобы как минимум 14 из 20 клубов проголосовали за.

Издание Daily Mail добавляет к материалу своих коллег, что аутсайдеры будут готовы пойти на компромисс в отношении нейтральных полей, если в этом сезоне из Премьер-Лиги никто не вылетит.