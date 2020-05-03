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Тони Адамс: Вполне вероятно, что Обамеянг покинет Арсенал

Англия
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Контракт габонца рассчитан до 2021 года

Тони Адамс: Вполне вероятно, что Обамеянг покинет Арсенал
Новина українською

Экс-защитник "Арсенала" Тони Адамс не удивится, если нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет очередным большим игроком, которого лишится лондонский клуб.

Истекающий в июне 2021 года контракт Обамеянга почти не оставляет "канонирам" иных вариантов, кроме как продать своего капитана в ближайшее трансферное окно.

"Вполне вероятно, что он уйдет. Я обожал принципы Арсена Венгера насчет того, что никакой игрок не может быть важнее клуба. Он тасовал игроков, исходя из финансовых соображений.

Он был очень хорош в этом и обеспечивал участие в Лиге Чемпионов каждый год, хотя мы и стали клубом, который продает своих лучших игроков.

Но если бы я был тренером, я бы сказал: "Не продавайте Обамеянга ни за какие деньги, нам нужно укреплять состав, приглашать молодежь из академии и удерживать своих лучших игроков", — цитирует Адамса Sky Sports.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Тони Адамс
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