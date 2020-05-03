Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что его лучшая позиция — центральный полузащитник, однако он готов продолжать играть там, где нужно команде.

"В начальной стадии своей карьеры я всегда был вингером. Я играл на правом или левом фланге. Я немного играл в центре полузащиты и, когда был совсем молод, то немного впереди, но в основном это все-таки были фланги. Я пробился в состав "Лидса", играя на фланге, и впервые переместился в центр уже в "Астон Вилле".

Я по-прежнему думаю, что центр полузащиты — моя лучшая позиция. Если вы посмотрите на сезоны, которые я убедительно провел в качестве центрального полузащитника, то в первом из них, выступая за "Астон Виллу", я попал в символическую сборную сезона, оказался в заявке на Чемпионат Мира и, кажется, стал молодым Игроком Года по версии PFA.

Я бы сказал, что центр поля — моя лучшая позиция в плане отдачи, но ты должен играть там, где попросят, и разным командам нужны разные вещи. Ты должен найти способ приспособиться к конкретной команде и дать ей то, в чем она нуждается.

Я никогда не был главной звездой команды, и команду никогда не строили вокруг меня, поэтому мне как игроку важно адаптироваться и делать то, что требуется. Иногда у тебя более атакующая роль, иногда более оборонительная, иногда ты кого-то страхуешь. Иногда ты должен отдать мяч другому парню и позволить ему делать свое дело", — цитирует Милнера Sky Sports.